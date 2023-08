Il vento flagella la Gallura, ma dopo Poppea tornerà di nuovo il caldo

Dopo il vento di Poppea tornerà il caldo in Gallura

Onde alte sulle Bocche di Bonifacio e alberi che continuano a cadere a Caprera, ma dopo il passaggio di Poppea in Gallura tornerà il caldo. Le onde alte alcuni metri, le raffiche di maestrale, con grandine a Santa Teresa e pioggia hanno costretto a cambi di programma per i diportisti. Anche Carolina di Monaco ha dovuto lasciare la Gallura e far rientro nel Principato prima dell’ondata di maltempo.

Ma chi ha aspettato tutto l’anno per godersi il mare del nord Sardegna e ha scelto di farlo a settembre avrà una nuova possibilità. Il passaggio di Poppea lascerà alle sue spalle un calo delle temperature. Difficilmente ci saranno di nuovo temperature superiori ai 40 gradi, ma sicuramente si tornerà sopra i 30.

Nel frattempo il vento continua a soffiare con vigore tra Sardegna e Corsica. Con la sua forza ha abbattuto altri pini nell’isola di Caprera, come era già accaduto tra ieri e avant’ieri. Ma gli effetti collaterali del vento in Sardegna sono tanti e per oggi in tutta l’Isola è allerta arancione per gli incendi.

