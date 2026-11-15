Affitti turistici, cambia la richiesta dello Iun a Olbia

Per i privati un’unica domanda online e comunicazione automatica al Comune.

A Olbia cambia dal 17 novembre la procedura per ottenere il codice Iun per gli affitti turistici occasionali. La novità riguarda i proprietari e gli altri soggetti che concedono immobili in locazione a fini ricettivi senza esercitare un’attività imprenditoriale. Con il nuovo sistema, la comunicazione preventiva al Comune sarà trasmessa automaticamente dalla piattaforma regionale, eliminando un passaggio che finora doveva essere effettuato separatamente.

Il Comune di Olbia ha pubblicato l’avviso il 12 novembre, recependo le nuove modalità stabilite dall’assessorato regionale del Turismo. La procedura sarà gestita attraverso il portale Rlo Cittadino, accessibile con le credenziali Spid o Cie.

I cittadini interessati dovranno compilare un’unica domanda telematica, indicando i dati personali, quelli catastali dell’immobile, il titolo che ne consente la disponibilità, la capacità ricettiva e il periodo durante il quale intendono affittarlo.

Una volta completata la compilazione, il sistema genererà la comunicazione preventiva prevista dalla normativa regionale e la trasmetterà automaticamente tramite Pec al Comune di Olbia. Non sarà quindi più necessario inviare autonomamente la dichiarazione all’amministrazione comunale e caricarne successivamente una copia sulla piattaforma regionale.

La procedura consentirà di proseguire con l’iscrizione al registro regionale e il rilascio dello Iun, Identificativo univoco numerico, necessario per identificare l’immobile destinato alla locazione turistica. L’accesso alla piattaforma è disponibile all’indirizzo locazionioccasionali.sardegnaturismo.it.

Il cambiamento non elimina gli altri adempimenti previsti per gli affitti turistici, tra cui la richiesta del codice identificativo nazionale, il Cin, la comunicazione degli ospiti attraverso Alloggiati Web e la trasmissione dei dati statistici tramite Ross1000. La nuova procedura semplificata riguarda esclusivamente i locatori non imprenditoriali: per le attività esercitate in forma d’impresa resta il percorso attraverso il Suape.

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