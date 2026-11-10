Omicidio Cinzia Pinna, via al processo a Emanuele Ragnedda: niente abbreviato

Respinto il rito abbreviato, i familiari chiedono giustizia

È iniziato questa mattina, 10 novembre, davanti alla Corte d’assise di Sassari, il processo a carico di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo di Arzachena reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca Entosa, tra Palau e Arzachena. In apertura di udienza i giudici hanno respinto la richiesta di rito abbreviato presentata dai difensori dell’imputato, gli avvocati Luca Montella e Gabriele Satta. Alla richiesta si erano opposti la pm Noemi Mancini e Antonella e Nino Cuccureddu, i legali di parte civile che assistono i familiari della vittima.

Le posizioni dell’imputato e della famiglia

Ragnedda, presente in aula, è imputato per omicidio volontario, calunnia e cessione di cocaina. Secondo l’accusa avrebbe ucciso Cinzia Pinna con tre colpi di pistola. Durante una pausa del processo ha sostenuto che quanto accaduto non sarebbe dovuto succedere e di aver agito per difendersi da un’aggressione.

In aula erano presenti anche i familiari della giovane: il padre Renato, la madre Diana e altri parenti. La famiglia ha ribadito di non nutrire odio nei confronti dell’imputato e di affidarsi alla giustizia per ottenere verità e giustizia per Cinzia. Sottolineando anche l’importanza del sostegno ricevuto dalla comunità di Castelsardo per affrontare il dolore della perdita.

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