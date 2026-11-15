Olbia, le previsioni meteo per lunedì 16 ottobre 2026

Le previsioni meteo per Olbia.

Una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche nel complesso stabili, con qualche possibile variazione nelle ore pomeridiane e precipitazioni attese durante la notte. È questo il quadro previsto per lunedì 16 novembre a Olbia secondo le previsioni di 3Bmeteo.

Nel corso della giornata prevarranno cieli poco nuvolosi, anche se nel pomeriggio potranno fare la loro comparsa alcuni addensamenti. Le condizioni resteranno quindi generalmente favorevoli, senza particolari fenomeni attesi nelle ore diurne. Sul fronte delle temperature, i valori si manterranno piuttosto miti per il periodo. La massima raggiungerà i 20 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 16 gradi.

Per quanto riguarda i venti, al mattino soffieranno tesi da Ovest-Nordovest, mentre nel pomeriggio tenderanno a provenire da Ovest, mantenendo un’intensità sostenuta. Il mare sarà poco mosso. La principale variazione rispetto alle condizioni previste durante il giorno riguarda le ore notturne, quando sono attese precipitazioni. La quantità di pioggia stimata è contenuta, con circa 2 millimetri complessivi.

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