Ville, case e negozi affittati in nero: controlli in Gallura

I controlli della Guardia di Finanza in Gallura.

Sono 5 i comuni della Gallura interessati dai controlli della Guardia di Finanza, che ha scoperto circa un milione di euro di redditi non dichiarati al fisco e oltre 10 mila euro di imposta di registro evase. Le verifiche hanno interessato i comuni di Olbia, Tempio Pausania, Trinità d’Agultu, Santa Teresa Gallura e La Maddalena. L’attenzione dei finanzieri si è rivolta in modo particolare alle località costiere caratterizzate da forte vocazione turistica.

Gli approfondimenti hanno consentito di individuare diverse persone, residenti in vari comuni della provincia, che risultavano titolari di immobili concessi in locazione ad altri soggetti o imprese e che non sono stati in grado di fornire ai finanzieri alcun documento fiscale, oppure hanno esibito semplici accordi scritti privi della prevista registrazione alla competente Agenzia delle Entrate.

Diversi sono stati i casi di contratti di locazione regolarmente stipulati e registrati, ma che i proprietari omettevano di indicare, in tutto o in parte, al momento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

