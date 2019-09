L’uomo era già stato arrestato durante l’estate.

I carabinieri della stazione di Budoni hanno nuovamente tratto in arresto un giovane brasiliano di 34 anni, che durante l’estate si era già reso protagonista di alcuni episodi che lo avevano portato ad essere arrestato una prima volta.

Autorizzato dal giudice di Sassari a recarsi per l’estate a Budoni per motivi di lavoro, avrebbe dovuto comunque presentarsi ai carabinieri tre volte a settimana per apporre la propria firma. L’uomo ha invece costantemente violato la prescrizione imposta, ma non solo: durante un intervento dei militari dopo che stava disturbando in un locale pubblico, aveva oltraggiato i carabinieri, tentando di opporsi ed opponendo resistenza, finendo in manette.

Quella stessa notte, dopo che era stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, si era allontanato dall’abitazione e venne denunciato anche per evasione. I suoi comportamenti sono stati quindi oggetto di un’informativa dei carabinieri di Budoni alla procura di Sassari, che ha richiesto ed ottenuto l’aggravamento della misura cautelare e quindi il suo arresto, eseguito dai carabinieri di Budoni l’altra mattina ad Alghero, dove il brasiliano risiede.

