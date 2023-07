L’incidente mortale a Palau.

Ieri sera, poco dopo le 22, un incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 125, nei pressi del bivio per Stazzo Pulcheddu, nel territorio di Palau. Due auto si sono scontrate frontalmente, con conseguenze drammatiche. Il bilancio è di 2 donne che hanno perso la vita e altre 2 persone ferite gravemente.

I vigili del fuoco di Arzachena, una volta raggiunto il luogo dell’incidente, hanno affrontato il difficile compito di liberare le 4 persone intrappolate all’interno dei veicoli. Tra di loro, c’erano tre donne che si trovavano nell’abitacolo di una delle auto coinvolte e un uomo nell’altra vettura. La circolazione stradale è stata interrotta per oltre due ore, per permettere alle squadre di soccorso di lavorare con sicurezza e per effettuare i necessari rilievi.

I soccorsi non si sono fatti attendere, grazie all’efficienza della Protezione Civile Lungoni, il cui personale ha offerto le prime cure. Inoltre, un’ambulanza base infermieristica e l’elisoccorso di Areus sono giunti sul posto per garantire un’assistenza medica ancora più efficace.

L’incidente è al momento oggetto di indagine, poiché le cause alla base del tragico scontro devono ancora essere accertate. A tal fine, i carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge per raccogliere tutte le informazioni necessarie per stabilire le responsabilità.

