Alla scoperta della Sardegna (chilometro dopo chilometro)

Visitare la Sardegna in automobile è un’esperienza assolutamente unica, che deve essere vissuta, almeno una volta. Pochi luoghi, infatti, sono in grado di offrire scorci naturalistici così particolari, in un’isola che, a dispetto della sua vocazione turistica, è riuscita a rimanere autentica, e quasi selvaggia, in alcune zone, creando un contrasto davvero affascinante.

In tanti scelgono di partire imbarcando la propria auto all’interno del traghetto stesso, un servizio previsto da molte delle compagnie di navigazione che si occupano degli spostamenti dalla terraferma all’isola. Tuttavia, questa operazione potrebbe risultare ulteriormente onerosa, con i tempi di imbarco che possono risultare più lunghi del previsto, e trasformare l’inizio della vacanza in una incombenza oltremodo stressante e davvero poco piacevole.

Per evitare tutto questo, e poter comunque godere un elettrizzante viaggio on the road nell’incantevole Sardegna, si può scegliere di lasciare a casa la propria auto, e affittarne una, direttamente all’arrivo sull’isola. Si può comunque prendere il traghetto e poi recarsi, una volta arrivati a destinazione, presso il punto di noleggio auto a Olbia Porto gestito da Maggiore, per ritirare la vettura e proseguire quindi verso la propria destinazione, alla scoperta di una delle zone più belle dell’isola.

In questa parte della Sardegna il contrasto tra le due anime di questa terra eccezionale si fa più evidente, perchè troviamo, da una parte, la Costa Smeralda, e dall’altra alcune delle spiagge più belle dell’intera isola, con un mare meraviglioso e una natura che si mostra in tutta la sua prorompente magnificenza.

Per chi vuole una vacanza all’insegna del mare e del sole, ma anche del divertimento, Olbia è il punto di sbarco ideale, per iniziare il proprio itinerario on the road. A meno di 30 chilometri da qui, infatti, si trova la splendida Porto Cervo, la destinazione finale di tutti gli amanti della vita notturna e della mondanità, un luogo noto in tutto il mondo per la sua movida travolgente, e dove è possibile incontrare tantissimi personaggi famosi, che si fermano qui anche solo per trascorrere una sola serata, all’insegna del puro divertimento.

Ma dopo feste e balli sfrenati, è tempo di godersi un po’ di sano relax. Anche in questa zona il mare è incantevole, naturalmente ma, muovendosi nella direzione opposta, verso l’estremo nord ovest dell’isola, è possibile raggiungere quella che in assoluto è una delle spiagge più belle, non solo della Sardegna, ma dell’intero Pianeta: La Pelosa.

Questa spiaggia è davvero un paradiso tropicale, un luogo da sogno con sabbia bianchissima e fine, acque trasparenti e sempre calme, e un fondale poco profondo, caratteristica che la rende ideale per i bambini, e per trascorrere una bella giornata in famiglia.

Muovendosi in auto si può raggiungere davvero ogni posto, senza limiti di orari e di tempo, per una vacanza all’insegna della libertà e della spensieratezza. Ma attenzione, in un luogo incantato come la Sardegna, si rischia di perdere la cognizione del tempo, e di non voler più tornare a casa.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui