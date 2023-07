Tragedia alle porte di Palau, schianto frontale con vittime

Incidente mortale alle porte di Palau.

Schianto frontale alle porte di Palau, il bilancio è di due morti, ma c’è anche un ferito molto grave. L’incidente sull’Orientale Sarda è avvenuto nella zona dello Stazzo Pulcheddu.

La strada bloccata per ore.

La strada statale 125 è rimasta completamente bloccata con decine di auto in coda. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118, tra cui la base della Protezione Civile Lungoni, un’ambulanza base infermieristica e l’elisoccorso.

I rilievi dell’incidente a Palau.

Presenti anche i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza e le forze dell’ordine per i rilievi di legge.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui