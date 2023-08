L’incidente sulla strada per Olbia.

Un violento incidente stradale si è verificato questa mattina, poco prima delle 13, sulla strada per Olbia. Le cause sono in fase di accertamento.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e stanno estraendo un uomo dall’abitacolo. Non è chiaro se vi siano altre persone coinvolte e non si conoscono ulteriori particolari.

