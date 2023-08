Rinasce il quartiere di La Maddalena con un parco giochi inclusivo.

Appena inaugurato, il parco giochi inclusivo di La Maddalena è stato già danneggiato. In particolare, tre giorni fa qualcuno ha rotto un gioco che permette anche ai bambini con difficoltà motoria di poter giocare come gli altri.

Il gioco sarà presto sostituito, ma il Comune ha chiesto ai genitori di rispettare le attrezzature realizzate appositamente per bambini meno fortunati. “Quando i vostri figli utilizzano i giochi in maniera impropria sgridateli, quando salgono troppi bimbi sopra un unico gioco fateli scendere – questo è l’appello dell’amministrazione -. Insegnategli a rispettare la cosa pubblica come se fosse uno dei loro giocattoli. Questo parco potrebbe essere molto di più di una semplice area giochi, potrebbe essere un luogo di educazione civica e rispetto, soprattutto per l’inclusività che rappresenta. Tuo figlio è piccolo forse non lo sa e può sbagliare, ma tu no! Tu sai benissimo che alcuni comportamenti possono creare danni. Impediscilo, cogli l’occasione per farlo cresce, farlo diventare una persona migliore”.

L’inaugurazione del primo parco giochi inclusivo.

L’8 agosto scorso l’amministrazione comunale di Fabio Lai ha realizzato due sogni in uno: quello di avere un parco inclusivo e quello di riqualificare un’area degradata da troppo tempo. A Murticciola è nato il primo parco giochi inclusivo dell’isola, su un terreno di oltre 1200 metri quadri. A differenza di altri parco giochi appena inaugurati nel paese, questo sarà fruibile anche da bambini disabili.

“La realizzazione del parco parco giochi inclusivo è stata una sfida che ho accolto con entusiasmo – afferma l’assessore Stefania Terrazzoni – i giochi che abbiamo installato sono stati progettati con la consulenza scientifica della Cattedra di Pedagogia Speciale dell’Università di Bologna”. “Una folla inaspettata, evidentemente c’era grande aspettativa per questo progetto – afferma il primo cittadino Fabio Lai – La realizzazione del parco giochi inclusivo non è soltanto un intervento di riqualificazione di un’area di periferia completamente abbandonata, ma molto di più. Un qualcosa di cui andiamo particolarmente orgogliosi! Restituiamo questo nuovo spazio alla Città, lo ridiamo a tutti i bambini, davvero tutti. Era nell’elenco delle priorità del 2023, abbiamo fatto anche questo”

