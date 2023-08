Lo show di Leclerc sui kart in Costa Smeralda partito per ultimo

Lo show di Leclerc in Costa Smeralda.

Charles Leclerc non riesce a stare lontano dal mondo dei motori, neanche durante la vacanza in Costa Smeralda in prossimità del Ferragosto. Sebbene non sia alla guida della Ferrari utilizzata in Formula 1, i kart utilizzati ad Arzachena, sono sufficienti per far divertire il pilota. Nonostante sia stato visto recentemente a Porto Cervo insieme alla sua nuova fidanzata Alexandra Saint Mleux, Leclerc ha ritrovato il suo casco e ha sfoggiato abilità sul tracciato.

In altre serate, il pilota della Scuderia Ferrari ha partecipato a una sessione di guida serale insieme ad altri sette partecipanti, tra cui il suo fratello minore Arthur. Aggiungendo ulteriori sfide, Leclerc è partito dall’ultima posizione. Tuttavia, nel primo giro era già in testa e aveva recuperato diverse posizioni nelle prime curve. Alla fine del primo giro, aveva accumulato un notevole vantaggio sulla concorrenza.

La presenza di Leclerc ha sorpreso gli altri partecipanti, la maggior parte dei quali erano appassionati comuni desiderosi di godersi una serata di karting. Infatti, non tutti erano a conoscenza della partecipazione del pilota della Ferrari alla sessione.

