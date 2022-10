Violento incidente stradale sulla Palau-Arzachena, un ferito

L’incidente stradale sulla Palau-Arzachena.

Incidente stradale, questa mattina, tra Palau e Arzachena. Sulla strada statale 125, per cause in fase di accertamento, una moto si è scontrata contro un furgone. Da una prima dinamica pare che il motociclista, di 55 anni, abbia perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il camioncino.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso decollato dalla base di Alghero. I volontari, dopo una prima valutazione, lo stanno portando a Palau dove l’elicottero che lo trasporterà all’ospedale. Nell’impatto ha riportato un trauma al femore e alla mano.