I corsi di formazione per bagnino di salvataggio a Olbia.

Aprono ad Olbia le iscrizioni al corso per “Bagnino di salvataggio” previsto per la fine di ottobre 2022. Il brevetto è valutato come titolo di merito per l’arruolamento volontario nei corpi dello stato e per l’attribuzione al credito formativo agli esami di stato della scuola secondaria.

Attraverso l’esperienza maturata negli anni la sezione con i suoi istruttori sarà in grado di svolgere i seguenti corsi di perfezionamento: nuoto, voga con pattino, primo soccorso, uso di tavole sup; conoscenze marinaresche in generale, corsi di aggiornamento per i rinnovi ed eventi sulla sicurezza in mare e ambientale con prestigiose associazioni del mondo ambientalista.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Società nazionale di salvamento di Olbia, sita in via De Amicis 20-A. Andrea 347/4191087, Eleonora 348/813 7059, Francesco 349/8145709.