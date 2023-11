Violenza ad Arzachena, forse una decina gli aggressori della 18enne

La Procura sta indagando sulla presunta violenza di gruppo ad Arzachena.

Potrebbero essere una decina gli aggressori della 18enne, che sarebbe stata violentata in centro ad Arzachena pochi giorni fa. La Procura di Tempio Pausania sta attualmente indagando su un gruppo di nord africani e sul loro ruolo nella presunta violenza sessuale di gruppo.

Attualmente, due cittadini del Marocco senza fissa dimora di 31 e 26 anni sono in custodia in attesa dell’udienza di convalida presso il carcere di Bancali. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo la vicenda della violenza avvenuta in pieno centro storico ad Arzachena.

La ragazza ha riconosciuto i suoi aggressori dalle foto segnaletiche mostratele dai carabinieri, dopo essere stata aggredita la sera del 21 ottobre nel centro storico di Arzachena mentre era in compagnia di un amico.

La Procura ha ordinato il fermo dei due sospettati in base alle prove raccolte. Il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnadda, ha descritto l’episodio come “vergognoso e indegno” che colpisce tutta la comunità. In una nota, ha espresso la sua vicinanza alla vittima e alla sua famiglia.

