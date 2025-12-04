Violenta una ragazzina a Olbia, condannato un 58enne

L’uomo aveva violentato la figlia di amici di famiglia a Olbia.

È stato condannato a 2 anni e 8 mesi un 58enne per violenza sessuale su una 15enne, figlia di una coppia di amici di Olbia. La vicenda è cominciata tra il 2020 e 2021, quando il 58enne aveva iniziato a mandarle diverse foto a sfondo sessuale ignorando la minore età della vittima, di nemmeno sedici anni, e facendosi inviare a sua volta le sue foto intime.

Dopo la denuncia della famiglia della ragazzina la Procura di Tempio ha aperto un’inchiesta nei suoi confronti per atti sessuali con minorenne, poiché la giovane vittima non aveva compiuto ancora 16 anni e, secondo la legge, non poteva prestare consenso valido. Oggi, 4 dicembre, l’imputato è stato condannato a due anni e otto mesi di reclusione con rito abbreviato. Il Pm aveva chiesto una condanna a 4 anni di reclusione.