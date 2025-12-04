I vigili del fuoco di Olbia festeggiano la patrona Santa Barbara

La celebrazione di Santa Barbara questa mattina a Olbia.

A Olbia si è tenuta oggi la celebrazione in onore di Santa Barbara, patrona della Marina Militare e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Si è svolta nella basilica di San Simplicio, è stata organizzata dalla Capitaneria di Porto di Olbia e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari.

La Santa Messa è stata celebrata da Monsignor Sebastiano Sanguinetti, vescovo di Tempio-Ampurias, il quale, ha sottolineato il loro senso del dovere dei corpi. Alla celebrazione hanno partecipato numerose autorità civili e militari.