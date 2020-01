La violenza sessuale in piazza Matteotti a Olbia.

Si è avvicinato a lei, ha tentato di afferrarla e di baciarla. Lei è riuscita a divincolarsi per un soffio e a scappare con le sue amiche nelle vie intorno a piazza Matteotti a Olbia. Una brutta avventura per una ragazzina che non ha ancora compiuto 18 anni, ieri sera dopo le 20.

Un uomo di nazionalità albanese di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha tentato di baciare la minorenne vicino al Doner Kebab, che si trova nella piazza. La giovane è riuscita a scappare, mentre le amiche, spaventate, hanno chiamato il 112.

Stessa cosa che ha fatto il titolare del kebab, perché l’uomo, non pago della sua prodezza, ha iniziato a danneggiare l’interno del locale. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, era ancora in zona. Ha cercato di divincolarsi ai militari, ma è stato arrestato e trasportato in carcere a Bancali con l’accusa di violenza sessuale.

(Visited 4.707 times, 4.712 visits today)