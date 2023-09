Virtus Olbia, nuova stagione con il mini-basket e l’Under 14

La nuova stagione del Virtus Olbia.

Si parte lunedì 4 settembre alle 17, al campo all’aperto del Tiughì in via Imperia con una prova aperta dedicata interamente al mini-basket per bambini e bambine nati dal 2019 al 2012. Non solo piccoli atleti, però: la principale novità di questa terza stagione, infatti, è la nascita del primo gruppo Under della Virtus.

“Una bellissima novità – dice il coach Giovanni Pazzola, fino allo scorso anno vicepresidente della Società e che quest’anno guiderà la squadra Under 14 – sarà una sfida per la Virtus ed una grande occasione di crescita sia per noi che per i nostri atleti, che per la prima volta si cimenteranno in un campionato agonistico“.

Il rinnovo del consiglio direttivo è un altro dei cambiamenti che segnano l’incedere spedito della squadra olbiese, giovane ma già ben avviata e con obiettivi di grande respiro. Si riconferma presidente il fondatore Francesco Bonannini, mentre la carica di Vice passa a Nicola Basanisi che sarà anche il responsabile tecnico che guiderà il settore Mini-Basket insieme agli istruttori Renato Rossi e Daniele Perra.

“Tra i nostri obbiettivi come educatori ed istruttori – racconta coach Basanisi – c’è quello di lavorare sulle sensopercezioni, ossia con il gioco-sport del basket sviluppare il tatto e la vista, con giochi adatti implementare la capacità di riconoscere gli spazi e potenziare il senso dell’orientamento, il tutto unendo il divertimento e la passione che sono i capisaldi della nostra Società, insieme all’integrazione e al saper giocare in gruppo sempre nel rispetto delle regole”.

Lo staff dirigenziale si completa poi con i dirigenti Luciano Pazzola, Salvatore Scanu, Renato Rossi e Davide Lecis. “In prossimità della nuova stagione sportiva il lavoro si fa sempre più frenetico per essere pronti ad accogliere gli atleti che confermano la loro presenza e quelli che vorranno provare l’esperienza Virtus – racconta il presidente Bonannini – abbiamo affiancato nell’organico tecnico e nel direttivo nuove figure che apporteranno la loro esperienza, le capacità e le loro idee, e metteranno il loro bagaglio tecnico e dirigenziale a disposizione di tutti coloro che attraverso noi vogliono affacciarsi al mondo del basket“.

Assetti parzialmente modificati, dunque, ma stessa carica ed entusiasmo che hanno caratterizzato la scorsa stagione: “La società Virtus non è andata in vacanza, ma ha lavorato tutta l’estate per arrivare ai nastri di partenza pronta a sviluppare i progetti dentro e fuori dal campo”, dicono dalla dirigenza, riferendosi alle tante iniziative in cantiere. Dalla collaborazione con le scuole dell’infanzia, già avviata lo scorso anno, fino alle numerose azioni in programma per coinvolgere maggiormente le famiglie dei giovani atleti e creare così una comunità sempre più coesa ed inclusiva, orientata ai sani valori dello sport.

Le iscrizioni sono sempre aperte e per informazioni si possono contattare i referenti Nicola Basanisi al 338/9773176 e Giovanni Pazzola al 328/1816529, o scrivere alla Virtus Olbia sui canali social.

