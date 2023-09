Le polemiche sull’antenna installata a Tempio.

Una grande antenna ripetitrice è stata installata vicino all’ingresso del cimitero di Tempio, suscitando diverse reazioni tra i residenti e i politici locali. Il sindaco, Gianni Addis, ha chiarito che tutto è stato fatto in conformità con la legge per migliorare i servizi nella città.

L’installazione dell’antenna è stata preceduta da lavori di preparazione, inclusa la creazione di una piattaforma e l’installazione di un’antenna alta 20 metri. Questo ha generato un dibattito tra le minoranze nel Consiglio comunale e la popolazione, divisa tra chi critica la scelta per possibili preoccupazioni sulla salute, chi contesta il luogo giudicato poco appropriato e chi la difende.

Il primo cittadino ha rassicurato che il progetto è in corso dal 2016 con la precedente amministrazione e ha ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie. L’ubicazione dell’antenna è stata scelta per garantire una migliore copertura in una zona della città con segnale debole, senza mettere in discussione il decoro del cimitero comunale.

