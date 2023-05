La protesta della vittima dell’alluvione di Olbia Paolo Muzzetto sotto il Comune.

Da tutta la mattina e da giorni Paolo Muzzetto, vittima dell’alluvione, protesta sotto il Comune di Olbia con la speranza che l’amministrazione comunale lo ascolti. Con un cartello pesante, il 74enne vuole far sentire la sua rabbia per aver perso la sua casa nell’alluvione 2013.

Da allora la sua vita è diventata un’inferno. L’ex muratore vive in strada e non può più tornare in possesso della sua abitazione, in via Danimarca. Là, nelle vicinanze della sua casa, passa un canale tombato che, a causa del ciclone Cleopatra, è esploso. “Dormo in macchina da dieci anni, al freddo, al caldo e ho per questo motivo problemi di salute – denuncia l’uomo -. Mi si gonfiano le ginocchia e devo tornare spesso in ospedale a fare le punture, non si può vivere così”.

Da dieci anni Muzzetto vive aggrappato alla speranza di riottenere la sua casa inagibile. La sua determinazione, nonostante abbia raccontato che il Comune non ha trovato per lui una soluzione per avere un tetto sotto la testa. “Non posso più tornare a casa perché a causa dell’alluvione non funziona più niente – spiega -. Ho scritto diverse volte al Comune ma non ho mai avuto risposta. Gli unici aiuti sono stati quelli degli assistenti sociali che mi hanno dato 100 euro al mese, una cifra veramente esigua e non avevo la pensione allora”.

“Voglio la casa”, questo è il grido di battaglia di Paolo che da allora non lavora più e oggi ha ottenuto una piccola pensione. “Non ho soldi, non ho più niente – ribadisce – e alla mia età non posso nemmeno sistemarla da solo anche se sono muratore da una vita”. La sua una battaglia solitaria, poiché le migliaia di persone che come lui hanno perso la casa si sono ormai arrese. Una cosa che gli fa rabbia e che non comprende. Il 74enne spera di ottenere giustizia e tra un mese, a luglio, ci sarà il processo contro il Comune per ottenere un risarcimento, ovvero 400mila euro di danni al Comune per la sua abitazione.

