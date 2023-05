La Gallura dice addio allo storico pretore, Giacomo Pala è morto a Palau

Palau dice addio all’ex pretore Giacomo Pala

La Gallura dice addio a Giacomo Pala, storico pretore che dopo la Magistratura si era ritirato nella sua Palau. Per oltre trent’anni ha passato la sua carriera tra il Piemonte e la Gallura, dove è stato lo storico pretore a La Maddalena ma ha lavorato anche a Olbia e Tempio.

Ha guidato il consorzio industriale di Olbia, ma non ha mai seguito le orme in politica dell’omonimo nonno che da Luras divenne deputato per cinque legislature a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Nel 2011 l’ex pretore era stato insignito della cittadinanza onoraria di Sant’Antonio di Gallura, per aver contribuito alla nuova vita dell’ex frazione di Calangianus.

“Comunico che stamattina, presso la sua abitazione, è venuto a mancare il nostro compaesano Giacomo Pala di anni 93”. Così il parroco di Palau, don Paolo Pala, ha dato l’annuncio ai suoi compaesani. “Al figlio Francesco, a Silvia, a Irene e ai giovani nipoti Giacomo, Camilla e Giorgia, unitamente a tutti i parenti vadano le nostre più affettuose condoglianze. Adesso è unito per sempre ad Antonio e Paoletta. Il Signore lo accolga nella Sua pace – ha concluso don Paolo -. Il funerale sarà celebrato domani mattina alle ore 11 presso la chiesa del Redentore in Palau. Ci cunnoschjmi illa Gloria, zio Già“.

