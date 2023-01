Via libera anticipata a Volotea per la vendita dei biglietti Olbia-Roma

In vendita i biglietti da e per Olbia con Volotea.

Volotea potrà già mettere in vendita i biglietti sulla tratta Olbia-Roma Fiumicino e ritorno dal 17 febbraio in poi. L’autorizzazione è stata anticipata dalla Regione, che ha consentito questa mattina alla compagnia spagnola rispetto alla scadenza del 16 febbraio prossimo.

Così la compagnia, dopo il passaggio tecnico dell’Enac, potrà mettere in vendita online i biglietti da e per Olbia e come prevede la normativa europea di settore i passeggeri avranno la riprotezione qualora l’assegnazione finale delle rotte dovesse cambiare. Per quanto riguarda le tratte Olbia-Milano si attende l’autorizzazione a Aeroitalia, così come per Ita Airways sulle tratte da Cagliari per Linate e Fiumicino.

L’autorizzazione arriverà nelle prossime ore, con il passaggio tecnico dell’Enac. Per Alghero l’assessorato regionale dei Trasporti ha avviato la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale con compensazione per le rotte Alghero-Roma Fiumicino e Alghero-Milano Linate. La gara si concluderà il 31 gennaio prossimo e si svolgerà tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT.

