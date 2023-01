Incidente lungo la Provinciale 38 vicino a Sant’Antonio

Incidente lungo la provinciale 38 per un tir: l’autista è in ospedale e il mezzo ha sbarrato la strada. L’arteria che collega Sant’Antonio di Gallura e Priatu. I vigili del fuoco di Arzachena sono entrati in azione verso le 16 e hanno trovato il mezzo pesante che ha bloccato completamente la circolazione. Il conducente è stato preso in carico dal personale del 118 che lo ha portato al Pronto soccorso di Tempio per accertamenti. Per cause ancora da accertare ha perso il controllo dell’autoarticolato che è uscito di strada, poi la cabina e il grande rimorchio sono rimasti di traverso e hanno bloccato il traffico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la Polizia stradale, pure per gestire le immediate ripercussioni sulla viabilità in quella zona della Gallura.

