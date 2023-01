Sul Limbara finalmente nevica.

L’“estate perenne” della Gallura ha ceduto finalmente il passo all’inverno. Il calo di temperature in tutto il territorio si sta facendo sentire con i primi effetti di un clima dal sapore decisamente più invernale. Quest’anno su tutta l’Isola c’è stata una grande assente: la neve.

I primi fiocchi però sono già arrivati negli scorsi giorni sul Gennargentu e ora anche sul Limbara. Le prime nevicate si sono verificate oggi e continueranno anche nel weekend, con temperature massime di zero gradi e una minima che scende appena al di sotto di 2 gradi. Un clima ideale per le nevicate che si protrarranno fino a martedì prossimo.

La neve sul Limbara.

Oggi sul Limbara è arrivata la prima neve. Una neve di quantità debole e una massima di soli 3 gradi. La maggiore nevicata si verificherà nella giornata di domani, con una temperatura massima di zero gradi. Intorno alle 16, con un solo grado, ci sarà nevicherà più intensamente e nella sera ci sarà qualche schiarita. Tornerà però a nevicare venerdì e sicuramente il terreno sarà già fertile per fa posare un grosso manto di bianco. Cadranno infatti fiocchi per tre ore di fila, dalle 7 alle 13, secondo Ilmeteo.it. Anche nelle zone vicine al mare si avvertirà un brusco calo delle temperature, che nel weekend scenderanno al di sotto dei 10 gradi. L’inverno, con un mese di ritardo, è ormai alle porte.

