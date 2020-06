Confermato il progetto di voucher per chi decide di sottoporsi ai test.

“La Sardegna è pronta ad accogliere i turisti ed è pronta ad offrire oltre alle sue bellezze anche una regione che garantisca la sicurezza sanitaria”. Inizia così l’intervista nella quale il governatore Christian Solinas spiega i contenuti della nuova ordinanza in vigore da oggi.

Oltre alla registrazione per i turisti viene confermato il progetto di offrire dei voucher e dei bonus spendibili in regione per chi deciderà di sottoporsi ad un test sierologico prima di arrivare in Sardegna.

Poi il presidente parla anche dell’economia, messa a dura prova dall’emergenza coronavirus. “Abbiamo davanti alcuni mesi estivi particolarmente importanti per l’economia turistica e per il suo indotto. Cercheremo come regione di sostenere le imprese e i lavoratori che hanno subito danni derivati dalle chiusure e dai lockdown”, ha concluso Solinas.

