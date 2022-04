Il salvataggio a Olbia.

In balia delle onde a largo di Li Cuncheddi. Una brutta avventura per un windsurfista, che nelle prime ore del pomeriggio ha allertato la guardia costiera di Olbia, mentre si trovava a lottare contro il forte vento e onde alte 2 metri, senza riuscire a tornare a riva.

Un salvataggio piuttosto difficile quello da parte della guardia costiera. Dopo la richiesta di aiuto, la sala operativa, al comando del direttore marittimo C.V. Giovanni Canu, ha disposto l’intervento della motovedetta CP 2116 che, giunta in zona, riusciva con non poche difficoltà a causa delle condizioni meteomarine particolarmente avverse ad individuare il windsurf a circa un miglio dalla costa e a trarre in salvo il malcapitato.

Fortunatamente, solo un grande spavento per l’uomo, che si trova in ottime condizioni di salute. Dopo averlo salvato, la motovedetta CP 2116 si è diretta per il porto di Olbia, dove l’uomo soccorso è stato sbarcato per fare rientro al proprio domicilio senza necessità di cure mediche.