Il megayacht del guru di Amazon, Jeff Bezos solca le acque della Costa Smeralda.

A solcare le acque della Costa Smeralda è arrivato anche il mega yacht del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Il suo nome è Koru ed è il secondo yacht più grande del mondo. Del resto uno del calibro come il fondatore del più importante e-commerce al mondo si può permettere questo e altro.

Solo nel 2022, Amazon ha fatturato ben 514 miliardi di dollari e Jeff Bezos, con un patrimonio 148,6 miliardi di dollari, è il terzo uomo più ricco al mondo; dunque è chiaro come possa permettersi uno yacht come Koru. La presenza di questa enorme barca a vela, questa mattina a Cala di Volpe, ha lasciato tutti a bocca aperta. A filmarla il Consorzio Costa Smeralda, che poi ha postato le immagini sui social, diventate virali.

Quanto vale il mega yacht di Jeff Bezos.

La gigantesca barca a vela del guru di Amazon, Jeff Bezos, costa ben 500 milioni di euro ed è la barca a vela più cara del mondo. L’imbarcazione è grande 127 metri e larga 16 metri, ha una piscina, 18 stanze e tre ponti. Questo veliero è così grande da avere una barca di supporto, chiamata Abeona, che è praticamente uno yacht a motore di 246 piedi, con la capacità di navigare per 5.000 miglia con un solo serbatoio di carburante. Questa nave è dotata di tre enormi avvolginastro in acciaio inox, ognuno dei quali ha un peso di circa 900 chilogrammi. Questi rappresentano una delle più grandi superfici veliche mai utilizzate nell’ambito della navigazione.

C’è una storia romantica dietro il Koru.

La nave è nuova ed è stata realizzata nel 2023 da un cantiere olandese, l’Oceanco. Dunque è chiaro come sia un debutto per il Koru in Costa Smeralda. Pare che Jeff Bezos avrebbe scelto il Koru come location per chiedere la mano a Lauren Sánchez, la sua fortunata compagna con la quale ha una relazione da 5 anni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui