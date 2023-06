Primo premio a Cortesa, l’azienda della Geasar all’aeroporto di Olbia

Il premio Felix a Cortesa della Geasar, assieme ad altre aziende sarde.

Nello splendido scenario del palazzo Tronci, l’ideatore del Premio, il giornalista Michele Montemurro ha

coordinato l’evento nel quale con l’Industria Felix Award è stata conferita all’azienda Cortesa della Geasar l’Alta Onorificenza di Bilancio – Imprese competitive, affidabili e sostenibili.

Nell’occasione sono state premiate 74 società: 13 della Sardegna, 9 a testa per Abruzzo e Toscana, 10 delle

Marche, 12 del Lazio, e 21 dell’Umbria. Il riconoscimento è frutto di una speciale indagine sui bilanci di oltre 700.000 società di capitali realizzata per l’anno 2021 (ultimo consultabile al momento) in collaborazione con l’ufficio studi Cerved.

Le imprese sono state selezionate tramite un complesso algoritmo di analisi che ha tenuto conto delle performance gestionali e dell’affidabilità finanziaria di ciascuna azienda.

Le aziende premiate.

Prov. Sassari: Cortesa S.R.L, Abinsula S.R.L., Chessa S.R.L.,

Numera Sistemi e Informatica S.P.A..

Prov. Oristano: Cooperativa Pescatori Arborea S.R.L., Elcom S.R.L.,

Se.Pi. Formaggi S.R.L..

Prov. Cagliari: Laboratorio Analisi Valdes S.R.L., Silvio Carta S.R.L..

Prov. Nuoro: A & F Gestioni S.R.L., Insieme S.R.L..

Sud Sardegna: Camporosso S.R.L., Giraldo Ponteggi S.R.L..

