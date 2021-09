Nelle acque della Gallura arriva il Khalilah, lo yacht tutto dorato

Lo yacht dorato nelle acque della Gallura.

Tra le molte imbarcazioni presenti in Costa Smeralda anche a fine estate di certo non è passato inosservato il Khalilah, lo yacht dorato. Lungo 49 metri per 490 tonnellate, è stato varato nel 2015 nel cantiere Palmer-Johnson.

Facilmente riconoscibile dal suo particolare colore, attualmente si trova nelle acque di Porto Rotondo, mentre negli scorsi giorni si è visto anche a San Teodoro. Lo yacht, costruito in fibra di carbonio e alluminio raggiunge la velocità massima 32 nodi. Dotato di tutti i confort, può ospitare fino a 12 persone e 9 membri dell’equipaggio.

Unico e particolare, il costo di acquisto di questo yacht è di 28 milioni e 500mila euro, ma e disponibile a noleggio con un prezzo di circa 250mila euro a settimana.

(Visited 222 times, 222 visits today)