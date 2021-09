L’allerta meteo per la Gallura.

Dopo i nubifragi che hanno interessato la Gallura in mattinata, causando disagi e allagamenti soprattutto a Olbia e San Teodoro, la protezione civile ha deciso di prolungare l’allerta fino a domani.

L’allerta gialla di criticità ordinaria idrogeologico per temporali sarà valida fino alle ore 5 e 59 di domani, 11 settembre. Oltre alla Gallura, sono interessate le zone dell’Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu e Tirso

La protezione civile ricorda che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile. E’ fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti o fiumi e di attraversare sottopassi.

