L’operazione della Guardia di finanza di Firenze.

I finanzieri del Comando provinciale di Firenze hanno individuato uno “youtuber” di 23 anni, italiano, residente in provincia di Firenze, che professionalmente svolgeva la sua attività su portali internet completamente in nero, con un’evasione di imposte di oltre 1 milione di euro in 5 anni di attività.

Da quello che si apprende lo “youtuber” era molto conosciuto in tutta Italia e vantava un folto seguito anche in Sardegna, Gallura compresa, soprattutto dai giovanissimi.

Nello specifico, l’attività investigativa e di intelligence delle fiamme gialle del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze ha permesso di rilevare come il “professionista del web”, tra il 2013 ed il 2018, abbia omesso di dichiarare ricavi per oltre 600 mila euro e di versare IVA per oltre 400 mila euro.

L’influencer da diversi anni era presente su internet, dove pubblicava video che parlavano delle sue esperienze, dei suoi viaggi e della sua vita, arrivando ad avere oltre 4 milioni di followers che lo seguivano assiduamente, risultando il secondo in Italia per numero di seguaci, con 1 milione di visualizzazioni al giorno.

(Visited 245 times, 245 visits today)