Il carcere diventa protagonista al teatro, il progetto parte da Tempio

“Dal carcere al teatro” parte da Tempio e finisce a Sassari

Parte da Tempio il progetto “Dal carcere al teatro” promosso dall’associazione Ets “La luna del pomeriggio” e li verrà presentato. Il progetto, patrocinato dai Comuni di Tempio e Nuoro e dalla Fondazione Sardegna, si compone di uno spettacolo teatrale di circa 70 minuti. Più una serie di incontri sul territorio: presentazione libri, dialogo nelle scuole. Con la finalità di fornire appropriati strumenti di conoscenza delle carceri e del concetto di giustizia riparativa. In collaborazione con enti e istituzioni, oltre che divulgare il teatro come pratica di benessere sociale. Cercando di aprire una breccia sul complesso universo carcerario che la società percepisce e considera, erroneamente, distante.

L’obbiettivo finale non è quello di mistificare o giustificare la figura del detenuto ma di far sorgere dubbi negli spettatori e nelle spettatrici. La dimensione teatrale non è il luogo dove cercare risposte; piuttosto, è ove nascono le domande. Lo spettacolo teatrale La luna del pomeriggio nasce all’interno di un progetto di scrittura creativa tenutosi nella Casa di Reclusione “Paolo Pittalis” di Nuchis, nel comune di Tempio Pausania.

Il laboratorio, il libro e lo spettacolo

Il laboratorio, curato dal giornalista Giovanni Gelsomino, è culminato con la pubblicazione del libro al quale Simone Gelsomino e Luisanna Cuccuru si sono ispirati per scrivere il copione teatrale. Una prima versione dello spettacolo ha visto il suo debutto al Teatro Verdi di Sassari il 23 e 24 ottobre 2019, e ha portato alla nascita dell’associazione omonima.

Questa prima tournée (prima data 20 Ottobre 2023 al Teatro del Carmine di Tempio) propone una rappresentazione dal taglio registico diverso (impartito sempre da S. Gelsomino e L. Cuccuru) con una dimensione teatrale rinnovata rispetto alla prima, e mostra inoltre personaggi differenti interpretati da Ignazio Chessa, Antonella Masala, Eliana Carboni, Claudio Dionisi, Fabio Masala e Antonio Olivieri.

Dopo la prima data sarà la volta di Nuoro il 17 novembre al Teatro Eliseo, il 23 e 24 Novembre al Teatro del Segno di Cagliari e infine il 15 e 18 Dicembre al Teatro Verdi di Sassari. Programmate repliche in matinée per gli studenti delle scuole superiori.

