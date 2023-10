Il bus “Lu postali” in servizio ad Arzachena fino al 14 ottobre

L’estate non va in vacanza e in turisti si stanno godendo le coste di Arzachena e continua anche il servizio bus per le spiagge. La società Garau Autonologgi Cosev, gestore del servizio di trasporto pubblico Lu Pustali, in accordo con la delegata ai Trasporti comunali di Arzachena, Stefania Fresu, prolunga di 4 fermate il percorso della Linea Blu. Per favorire l’accesso alle spiagge del litorale di Cannigione. Solitamente attiva fino al 30 settembre, quest’anno l’intera tratta estiva verrà mantenuta fino al prossimo 14 ottobre. A seguito delle richieste degli albergatori della zona, che riscontrano ancora un buon numero di presenze in hotel, residence e campeggi.

“Complice il meteo favorevole di queste prime settimane autunnali e le numerose presenze turistiche nelle strutture ricettive del litorale di Cannigione. Gli autobus Lu Pustali viaggeranno ancora seguendo il percorso completo della Linea Blu con tappe all’Isuledda, Tanca Manna, Mannena e Barca Bruciata per favorire la mobilità tra le spiagge, il borgo di Cannigione e il centro storico di Arzachena – spiega Stefano Garau, gestore del servizio -. Un investimento portato avanti a costo zero per il Comune con l’obiettivo di ampliare l’operatività degli autobus che viaggiano all’interno dei confini comunali e dare riscontro alle esigenze degli operatori turistici e degli utenti”.

Da lunedì 16 ottobre 2023 entra in vigore l’orario invernale con percorso ridotto che copre il tragitto da Arzachena alla frazione di La Conia/Monti Corru. Per ulteriori informazioni contattare il numero 349 3885580 o visitare il sito www.turismoarzachena.it

