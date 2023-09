Da San Teodoro al talent show “The coach”, l’esperienza di Eliana Nieddu

Eliana Nieddu, cantante di San Teodoro, al programma The Coach

Da San Teodoro alla tv nazionale col programma The Coach, la cantante Eliana Nieddu racconta la sua esperienza. Partite le registrazioni della VI edizione del programma Tv “The Coach” che andrà in onda da ottobre su 7GOLD, canale 78 del digitale terrestre. The Coach è un talent show che unisce la figura del Coach e dell’artista per creare una vera e propria esperienza di crescita artistica. I concorrenti hanno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con i propri Coach per perfezionare la loro tecnica, migliorare le loro performance e scoprire nuovi modi di esprimersi attraverso la propria arte. Eliana fa parte di questo programma giunto alle VI edizione, e racconta di questa bella ma anche faticosa esperienza. “È la prima volta in cui faccio attivamente parte di un programma tv nazionale“.

Un’esperienza lunga mesi, su e giù tra Isola e Penisola, con tutti i disagi connessi ai nostri trasporti. Settimane passate con i tuoi colleghi e la produzione, avere tabelle di marcia ben precise per il risveglio, i pasti, le attività con Coach & Mental Coach, le registrazioni sul set. “Sono esperienze formative a livello professionale ma anche personale. Tante nuove conoscenze, condividere sorrisi, stress, lacrime, il bagaglio che ti porti dietro è veramente grande”, spiega la cantante. Ora è rientrata nella sua Sardegna e ad attenderla la sua routine quotidiana: i suoi lavori, gli studi universitari, il percorso per diventare Mental Coach, e i suoi progetti musicali.

Eliana oltre a svolgere il lavoro di impiegata amministrativa è anche una docente di canto, attualmente impegnate nelle scuole civiche di Budoni ed Orosei. Sta lavorando, inoltre, all’uscita di nuovi brani con altri artisti sardi, ma parla anche già della prossima edizione di The Coach.

