“Terra amada”, in Gallura un’associazione per la cultura tradizionale sarda

In Gallura è nata “Terra amada” per la tutela della cultura sarda

È nata una nuova associazione culturale in Gallura: l’associazione culturale “Terra Amada”. Nata da un’idea della sua fondatrice, l’artista Eliana Nieddu, per la promozione culturale e turistica del suo territorio della Sardegna. Il nome “Terra Amada” non nasce a caso. Eliana decide di dare alla sua associazione il nome del suo ultimo brano inedito uscito nel maggio del 2022.

Il rapporto coi Cordas et Cannas

L’ha fatto in collaborazione con un grande artista sardo scomparso a dicembre dello stesso anno: Francesco Pilu, frontman dei Cordas et Cannas. Eliana racconta che fin da piccola ha sempre seguito i Cordas et Cannas, essendo anche lei originaria di Padru come Francesco e con la passione per la musica etnica e folk. Il logo ideato dalla stessa fondatrice, è stato progettato nei minimi dettagli, esso infatti porta i frammenti del videoclip del brano. I colori dei costumi del Gruppo Folk Santu Matheu di Chiaramonti, l’organetto e la fisarmonica del musicista Davide Caddeo, e in risalto, in primo piano, l’immagine più significativa: la mano di Francesco che tiene le sue launeddas.

Le finalità e gli scopi dell’associazione sono la tutela e la promozione della cultura tradizionale sarda e della musica popolare in ogni sua forma e modalità espressiva. Non solo a livello regionale ma anche nazionale e internazionale, la promozione e lo sviluppo di attività musicali, artistiche, folcloristiche, turistiche e culturali.

