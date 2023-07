Frè Monti a Porto Rotondo il 19 luglio

In piazzetta San Marco di Porto Rotondo, mercoledì 19 luglio alle ore 21, si esibirà l’artista Francesco Monti, alias Frè Monti. Il giovane cantautore è famoso per aver collaborato e scritto con svariati artisti, tra i tanti, Irama e Gianluca Grignani. Vanta collaborazioni con Pier Foschi, Roberto Gualdi, Jennifer Batten, Ged Lynch, David Rhodes, Pete Riley, Laura Bono e tanti altri.

Francesco Monti, si avvicina alla musica all’età di 10 anni, quando inizia a studiare da autodidatta; comincia a scrivere i primi brani appena diciottenne. Nel 2010 decide di far conoscere la propria musica oltre i confini nazionali, a Londra. Per poi tornare in Italia e partecipare nel 2013 alla prima edizione di “The Voice of Italy”, nella squadra di Riccardo Cocciante.

Numerose sono le esperienze che arricchiscono il curriculum artistico di Francesco: partecipa al Soave Guitar Festival, al Ferrara Busker Festival e ad iniziative organizzate dalla Nazionale Italiana Cantanti. Suona nel 2014 alla partita del cuore presso lo stadio “Franchi” di Firenze. Mentre va maturando la sua identità musicale, il giovane cantautore si esibisce in diverse città italiane e apre i concerti di Ron e Andrea Mingardi, Nel 2016 è alle semifinali di Sanremo Giovani.

Il concerto di Frè Monti è organizzato dal Consorzio di Porto Rotondo con la direzione artistica di Francesco Roccaforte, in collaborazione con la Mota Eventi di Andrea Pica. L’ingresso è libero e gratuito.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui