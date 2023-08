Pubblico entusiasta, racconti e musica di Mogol incantano Santa Teresa Gallura.

Nei giorni scorsi a Santa Teresa Gallura si è svolto l’attesissimo spettacolo di Mogol. Uno tra i concerti più attesi tra gli spettacoli predisposti dal comune di Santa Teresa Gallura. Dopo il grande successo ottenuto a luglio a Porto Rotondo, Mogol è tornato in Sardegna con uno spettacolo che ha intrattenuto il folto pubblico di turisti che affollano, come sempre in questo periodo, il centro storico di Santa Teresa Gallura.

Un pubblico vasto ed eterogeneo ha partecipato all’evento attivamente, intonando a squarciagola i più grandi successi del cantautore in piazza Vittorio Emanuele I. I brani di Mogol, il noto “paroliere” di Lucio Battisti, sono considerati dai più sempreverdi. Il memorabile spettacolo, intitolato “Mogol racconta Mogol” ha efficacemente unito le diverse generazioni presenti, raccontando in modo appassionato, coinvolgente, intimo ed emozionante. L’artista ha infatti miscelato gli aneddoti della sua vita alle canzoni, accompagnato dalla musica del gruppo Sardinia Rock Band, diretta dal talentoso chitarrista Massimo Satta.

Non solo Battisti, Mogol è autore di numerosissimi testi, moltissimi successi, interpretati sostanzialmente dai più importanti interpreti della canzone italiana, da Mina a Gianni Morandi, da Riccardo Cocciante all’Equipe 84, fino a Eros Ramazzotti, solo per citarne alcuni. L’evento, patrocinato dal comune di Santa Teresa Gallura, è stato organizzato dall’associazione culturale Golden Music Events Sardinia.

