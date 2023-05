Sempre più imprese a Olbia e in Gallura: il boom economico nel 2023

I nuovi dati rivelano una crescita delle imprese a Olbia e in Gallura.

Sempre più serrande alzate a Olbia e nel resto della Gallura. Il territorio, a cavallo tra il 2022 e 2023, sta vivendo un vero e proprio fermento economico. A decretarlo è il nuovo rapporto del Cipnes, che registra una crescita del 3% rispetto al 2021 per quanto riguarda il numero delle imprese.

In Gallura sono 19.830 le aziende alla data attuale e questo spiega il perché il mercato del lavoro cresce più nel territorio che nel resto della Sardegna. I numeri emersi dalla Comunicazione e Centro Studi del Cipnes Gallura, sulla base del Rapporto Sistema Imprese 2023 diffuso dalla Camera di Commercio di Sassari, registrano che nel 2022 le aziende galluresi hanno fatto registrare un tasso di crescita del 2,5%, quelle presenti a Olbia del 3,1%.

Confrontando i dati galluresi con quelli del resto della Sardegna, si può notare come la crescita delle imprese nel territorio del Nord Est sia più alta del doppio. Sassari, infatti, registra l’1,5% di crescita e dell’intera Sardegna con l’1,3%. Solo in Gallura, al 1 gennaio 2023, c’erano il 42% di tutte le imprese attive, a fronte di una popolazione che ha soltanto il 10 % di abitanti di tutta l’Isola.

Quali imprese crescono a Olbia.

A crescere in Gallura e a Olbia sono le società di capitali, Spa e Srl. Nel territorio sono 5.386, in un numero quasi identico, pari a 5.762 di quelle presenti a Sassari, che ha molti più abitanti del territorio gallurese. Le società di persone attive della Gallura sono 2.640, mentre quelle individuali sono 11.427. Crescono soprattutto le imprese legate al ricettivo, al primo posto gli hotel e i servizi, con 4.178 aziende, seguite da quelle del commercio, 3.964, delle costruzioni 3.954, dell’agricoltura e della pesca, 3.119, e di alloggio e ristorazione, 2.452.

Olbia è prima città per numero di imprese legate all’industria manifatturiera, con 7670 imprese attive. Segue Arzachena, con 2011 aziende. Al terzo posto c’è Tempio con 1313 imprese, mentre rispettivamente sono 918 imprese a La Maddalena, 879 a San Teodoro, 729 a Budoni e 692 a Santa Teresa. Palau chiude la classifica con 625 aziende. In totale i lavoratori in Gallura sono 58.623, in crescita del 3,5% sul 2021.

