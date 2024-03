Il futuro dell’allevamento passa da Olbia, in 150 al meeting

A Olbia il futuro dell’allevamento.

Più di 150 persone tra allevatori, tecnici e studenti dell’Itas di Olbia hanno animato presso l’azienda di Asara Marco l’incontro organizzato da Anacli (Associazione Nazionale delle razze bovine Charolaise e Limousine italiana) e l’Associazione Allevatori della Regione Sardegna (Aars) per discutere di valutazione morfologica, gestione del pascolo e bando riproduttori. Un successo inaspettato che ben rappresenta l’interesse che esiste per la filiera del bovino da carne in Sardegna.

I lavori, coordinati da Stefano Saleppichi direttore Anacli, sono stati aperti dall’ottimo padrone di casa Marco Asara che ringraziando i presenti ha ricordato come “questa iniziativa si potrà porre come nuovo corso per gli incontri futuri che dovranno essere dedicati anche alle razze bovine da carne che sono presenti in Sardegna” e sono proseguiti con i saluti di Michele Filigheddu, delegato Anacli e da Luciano Useli Bacchitta, presidente AarSardegna.

Quindi, per la sessione tecnica gli esperti dell’Anacli, Tore Fresi e Sandro Multineddu, hanno illustrato le modalità con le quali vengono valutati gli animali e come tali sistemi siano importanti ai fini selettivi. La dottoressa Teresa Murgia del Dipartimento di Agraria dell’Uniss ha invece offerto ai presenti importanti spunti di riflessione sul come migliorare la gestione foraggera dei pascoli anche in funzione dei cambiamenti climatici. Infine, il direttore generale di Laore, Marcello Onorato, ha anticipato quali saranno i contenuti del nuovo bando acquisto riproduttori bovini che, grazie alle interlocuzioni con Anacli, finalmente punterà a premiare la qualità degli animali con una differenziazione del contributo in base all’appartenenza degli animali alla sezione principale o supplementare, alla provenienza, con una maggiore premialità se gli animali sono acquistati in Sardegna, ed all’età dell’acquirente.

Come Anacli, ha dichiarato Michele Filigheddu delegato della Sardegna, siamo molto soddisfatti della risposta avuta dagli allevatori a questo evento – ben oltre le nostre aspettative – e ringraziamo il padrone di casa Marco Asara per la disponibilità nonché tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita dell’evento.

La presenza di tantissimi giovani, tra cui i ragazzi del tecnico agrario di Olbia, è un ottimo segnale di come il settore sia attrattivo anche per le nuove generazioni. Ripeteremo questa esperienza perché gli incontri hanno un grande valore per scambiare idee ed esperienze tra gli addetti ai lavori.

L’AarSardegna, ha dichiarato Luciano Useli Bacchitta presidente AarSardegna, supporta tutte le iniziative organizzate a favore degli allevatori. Siamo stati parte attiva in questo importante evento come lo saremo nelle diverse manifestazioni fieristiche che a breve vedranno i migliori capi di bestiame esposti sia a livello nazionale che regionale.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui