Scopre la compagna in hotel con l’amante a Olbia e scoppia la zuffa

La vicenda in un noto hotel di Olbia.

Un gesto di romanticismo si è trasformato in un ben altro per un uomo di 40 anni che, desideroso di sorprendere la compagna, aveva prenotato un weekend benessere in un hotel di Olbia. Tuttavia, la sua iniziativa è stata accolta con una scoperta poco gradevole.

Mentre raccoglieva informazioni sulla spa e sui costi di un pacchetto con Jacuzzi, il protagonista ha avvistato la compagna nella sala colazioni dell’albergo, conversando confidenzialmente con un amico appena sceso dalle camere. Il tutto si è trasformato in uno scandalo, finendo con l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Tempio.

Il protagonista, stando a quanto riporta L’Unione Sarda, era visibilmente sconvolto dal “sopralluogo” non gradito e ha reagito con rabbia. La compagna, al contrario, è apparsa imperturbabile e ha confermato che l’accompagnatore era il suo amante.

Le indagini in corso stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica degli eventi. La situazione è degenerata fino a sfociare in una lite fisica, con la “vittima” della sorpresa che risulta essere parte lesa di un presunto reato di lesioni. La vicenda promette di tenere banco mentre la Procura di Tempio continua a indagare sui dettagli di questo episodio alquanto insolito.

