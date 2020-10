Come richiederlo in Gallura.

Confermato un importante strumento a favore dei lavoratori: il sostegno al reddito per i lavoratori in somministrazione (gli ex interinali). È una tutela aggiuntiva – e non sostituiva – dell’indennità di disoccupazione Naspi per chi ha operato alle dipendenze delle agenzie di somministrazione, un settore in continua crescita in Gallura.

Il sostegno viene erogato dall’ente bilaterale Formatemp a chi abbia lavorato almeno 110 o 90 giornate negli ultimi 12 mesi. Il Nidil Cgil della Gallura, che cura la presentazione delle domande per ottenere l’indennità, pari rispettivamente a 1000 euro e 780 euro lordi, è a disposizione per la formulazione delle domande e per tutti gli eventuali quesiti dei lavoratori

Sostegno da 1000 euro A chi spettano

Ai lavoratori precedentemente assunti con contratto o contratti a tempo determinato o indeterminato in somministrazione (Agenzia per il Lavoro)

Requisiti necessari

Aver lavorato in un’agenzia di somministrazione per almeno 110 giorni negli ultimi 12 mesi e aver maturato 45 giorni di disoccupazione continuativi

Sostegno da 780 euro A chi spettano

Ai lavoratori precedentemente assunti con contratto o contratti a tempo determinato o indeterminato in somministrazione (Agenzia per il Lavoro)

Requisiti necessari

Aver lavorato in un’agenzia di somministrazione per almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi e aver maturato 45 giorni di disoccupazione continuativi.

Quante volte può essere richiesto il sostegno da 1000 e 780 euro

Può essere richiesto ogni volta che si maturano i requisiti necessari sia per il sostegno da 1000 euro che da 780 euro

Cumulo con la Naspi

Il sostegno spetta anche a chi percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi. Le somme si aggiungono a quelle erogare dall’Inps per la Naspi

Quando fare domanda



La domanda deve essere inviata dal 46 giorno (finita la disoccupazione) ed entro il 113 giorno dalla scadenza dell’ultimo contratto di lavoro. Si hanno dunque a disposizione 68 giorni (poco più di due mesi)

Dove fare la domanda

Al Nidil della Cgil Gallura contattando Giusi Pittalis al 329/6255842 o via mail all’indirizzo: olbia@nidil.cgil.it

