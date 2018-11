Qualità della vita migliora a Olbia e in Gallura: la classifica aggiornata

La qualità della vita in Gallura.

E’ stata pubblicata la 22° edizione dell’indagine sulla qualità della vita delle città e delle province italiane, realizzata da Italia Oggi e dai ricercatori dell’Università La Sapienza di Roma. Vince il nord Italia, come nel 2017, con Bolzano, Trento e Belluno. Sono state analizzate 110 province e solo su 59 la qualità della vita è risultata buona. Ottimo risultato per la Gallura. Al 50° posto si posiziona la provincia Olbia Tempio e al 46° l’Ogliastra. La Gallura ha recuperato due posizioni rispetto all’anno scorso che si posizionava al 52° posto.

Sono nove le categorie analizzate: affari e lavoro, ambiente, criminalità, disagio sociale e personale, popolazione, servizi finanziari e scolastici, sistema salute, tempo libero e tenore di vita. Giudicata invece come “scarsa” l’area comprendente i territori di Sassari, Oristano e Cagliari e insufficiente quella relativa alla provincia del Sud Sardegna. Diverse le criticità evidenziate per l’Isola, come “Affari e Lavoro”, “Disagio sociale” e anche nell’ambito del “Sistema salute”. Mentre ottimo risultato per la provincia Olbia Tempio in tema di Tempo libero che si posiziona al 19° posto.

