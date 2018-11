Discarica al collasso e rifiuti di altre regioni?

Le criticità sulla discarica di Spiritu Santu del Cipnes, in località Murta Maria, non finiscono mai. I consiglieri comunali del Movimento5Stelle, Maria Teresa Piccinnu e Roberto Ferinaio chiedono al sindaco, Settimo Nizzi, delle spiegazioni sul presunto conferimento di rifiuti di natura imprecisata. Scarichi di rifiuti che stanno avvenendo in queste ore da parte di altre regioni come Lazio e Campania, aggravando così la situazione di un impianto già interessato da numerose criticità.

Ansie e preoccupazioni dei cittadini della zona sui potenziali effetti e ricadute per la salute pubblica e per la tutela dell’ambiente dovute al conferimento di rifiuti provenienti da altre regioni. Alcuni residenti vicino alla discarica Spiritu Santu sono allarmati dalle attività in corso a poche centinaia di metri dalle loro abitazioni. Vanno e vengono per due volte a settimana i mezzi di una ditta di Napoli, con i container carichi di rifiuti. I residenti si chiedono di che natura siano questi rifiuti.

“Olbia, in prossimità di una zona di pregio naturale, non può divenire la discarica delle regioni tutt’altro che virtuose. Già in passato ci sono stati tentativi di accogliere rifiuti indifferenziati provenienti da quelle regioni ed il nostro territorio è stato netto: ognuno si smaltisca il suo prodotto” affermano i due consiglieri del M5S.

I dati analizzati dai consiglieri del M5s sulla raccolta rifiuti relativa al monitoraggio ambientale, per la componente acque sotterranee, da gennaio 2014 a luglio 2018 hanno fatto emergere che diversi parametri campionati, tra gli altri manganese, ferro, sodio, fluoruri, cloruri e piombo, risultano ripetutamente oltre le soglie limite ministeriali.

“Chiediamo che vengano ascoltati i cittadini che manifestano ripetutamente il loro disagio dovuto agli insopportabili miasmi proponendo soluzioni concrete e di immediata realizzazione per tale criticità”, concludono Piccinnu e Ferinaio.

