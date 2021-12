Il numero di investitori al dettaglio di criptovalute è cresciuto da 5 milioni nel 2016 a 101 milioni nel 2020, con ulteriori aumenti nel 2021. Questo dimostra che il trading crypto è in ascesa, ma scopriamo il perché grazie a un’analisi dei trend 2012 per il crypto trading italiano.

Riduzione dell’impronta di carbonio di Bitcoin

È un fatto provato che l’estrazione di Bitcoin criptovaluta abbia impatti negativi in ​​quanto consuma risorse energetiche elevate, con conseguente distruzione dell’ambiente, che è una delle principali preoccupazioni per l’intero mercato delle criptovalute, al di là del valore Dogecoin o Bitcoin.

Tenendo presente i fattori ambientali e gli sforzi compiuti per proteggerlo, il 2022 sarà l’anno del cambiamento poiché le aziende tecnologiche sono destinate a sviluppare soluzioni efficaci per rendere l’intero processo di estrazione privo di carbonio, così da comprare Bitcoin in maniera meno dannosa per l’ambiente.

Criptovalute sempre più accettate come forma di pagamento

Bitcoin è stato creato da Satoshi Nakamoto come valuta digitale P2P. Ciò ha permesso alle persone di effettuare transazioni senza coinvolgere istituti finanziari o banche. Grazie al suo successo, numerose aziende in tutto il mondo stanno ora accettando le criptovalute come gateway di pagamento. Ad esempio, El Salvador è diventato il primo paese ad abbracciare le valute digitali come moneta a corso legale e anche le banche che dispongono della tecnologia richiesta accettano bitcoin.

Non solo Bitcoin, infatti in molti si chiedono come comprare Dogecoin (considerando che il valore Dogecoin risulta essere molto alto), oppure Ethereum e altre ancora.

Riduzione delle frodi crittografiche

A causa del suo anonimato e della sua natura decentralizzata, la criptovaluta è considerata un paradiso per gli attivisti criminali. Il 2022 sarà l’anno in cui i paesi adotteranno normative efficaci e rigorose per monitorare il trading di criptovalute e le attività transazionali. Ci si aspetta che questi sforzi riducano le truffe di criptovaluta e rendano le transazioni più trasparenti.

Tuttavia, la recente truffa multimilionaria del token Squid Game ha anche aperto gli occhi agli organismi di regolamentazione per rendere le normative più rigide e rigorose, per garantire che gli investitori non cadano preda dei truffatori. Costruendo un regime di conformità è anche possibile tracciare le transazioni sospette e smascherare in modo efficace cumuli di schemi fasulli.

Pertanto, i regolatori finanziari globali, i rappresentanti del mercato delle criptovalute, la magistratura e le organizzazioni finanziarie devono mettersi sullo stesso piano, collaborando tra loro per garantire che i criminali non rimangano impuniti. Se ciò accade, le statistiche sulle truffe crittografiche saranno decisamente inferiori nel 2022.

Regolamentazione allineata tra le giurisdizioni

Il 2021 è stato fantastico per il settore delle criptovalute in termini di autorità di regolamentazione, vista la creazione di una legislazione chiara in tutto il settore.

Nel 2022 dovrebbero quindi apparire più giurisdizioni allineate in termini di regolamentazione delle criptovalute, il che consentirà alle società di criptovalute di innovare in sicurezza e creare nuovi prodotti e servizi. Questo sarà importante anche per le società di criptovalute nel realizzare strategie efficaci di gestione del rischio che proteggano i consumatori e i sistemi finanziari in cui operano, come visto poco fa.

Come identificare le tendenze nel mercato delle criptovalute?

Le criptovalute sono ancora un settore in crescita e con nuove nascite continue (di nuove criptovalute). Le previsioni per le tendenze future non dovrebbero essere utilizzate come sostituto delle ricerche personali, da compiere con diligenza e costanza prima di investire in alcun modo. Mantenersi aggiornati consentirà di identificare volta per volta i trend delle criptovalute, senza mai perdersi qualcosa (siano errori o opportunità).

Pensieri finali

Prima o poi, i governi e gli individui capiranno l’importanza delle criptovalute, quanto esse siano nate per restare. Il 2021 è stato un anno importante per gli scambi di criptovalute, con un ampio incremento di persone. Gli organismi di regolamentazione devono collaborare con gli analisti di criptovaluta per raddrizzare la regolamentazione e devono adottare soluzioni di verifica dell’identità per proteggere il futuro delle criptovalute. Il loro futuro appare roseo e fiorente, così come quello di chi si impegnerà investendo in esse con giudizio, preparazione e cautela.