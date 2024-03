La Giornata del Fai in Gallura.

Il prossimo fine settimana, Olbia si prepara ad aprire le porte alla trentaduesima edizione delle Giornate FAI di Primavera, offrendo agli appassionati di storia e cultura un’esperienza indimenticabile. Quest’anno, l’evento metterà in luce l’incantevole area di Pedres, offrendo un emozionante itinerario che condurrà i visitatori attraverso secoli di storia e fascino.

Tra le tappe più significative di questo affascinante viaggio nel tempo, spicca la suggestiva Tomba dei giganti, che si erge maestosa nel paesaggio circostante, raccontando antiche leggende e tradizioni millenarie. I visitatori avranno l’opportunità di immergersi nell’atmosfera magica di questo sito archeologico, testimone di un passato glorioso.

Ma le meraviglie di Pedres non finiscono qui: un altro punto di interesse imprescindibile è il magnifico castello medioevale, che domina l’orizzonte con la sua imponenza. Una visita al castello permetterà ai partecipanti di scoprire i segreti nascosti di questa fortezza storica e di ammirare panorami mozzafiato sulla città e sul mare circostante.

E non è tutto: gli appassionati di storia militare non potranno perdere l’opportunità di esplorare la storica Batteria Militare Talmone a Palau. Questo antico sito difensivo, situato in una posizione strategica sulla costa, offre un affascinante viaggio nel passato, permettendo ai visitatori di immergersi nella vita dei soldati e di scoprire i segreti della sua architettura militare.

