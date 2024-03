Una nuova destinazione da Olbia per l’estate con Ryanair

La nuova destinazione da Olbia con Ryanair.

Una nuova rotta collegherà Olbia con Bologna. La novità è stata annunciata da Ryanair, presentando il piano operativo per l’estate del 2024. La compagnia prevede 65 partenze dall’aeroporto emiliano, comprese tre nuove destinazioni, tra cui Olbia.

Questa strategia comporterà la presenza di ben 11 aerei all’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, con un investimento massiccio di 1,1 miliardi di dollari. Non solo, ma si prevede anche la creazione di 3.500 nuovi posti di lavoro, tra cui 330 piloti, personale di cabina e ingegneri. Mauro Bolla, country manager di Ryanair per Italia e Mediterraneo Orientale, ha dichiarato: “È un’operazione in crescita, con molta offerta sia di connettività domestica che di turismo inbound e outbound. Bologna è da sempre strategica per noi. Siamo qui dal 2008 e quest’anno raggiungeremo un altro traguardo storico, trasportando 45 milioni di passeggeri dall’inizio delle nostre operazioni, anche grazie all’importante supporto del partner aeroportuale. Bologna è una città a cui siamo particolarmente legati e in cui vogliamo continuare ad investire“.

