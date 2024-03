La Todde svela la regola per la sua squadra in Regione

La nuova Giunta Todde.

Gli incontri bilaterali avviati in vista della formazione della nuova Giunta regionale della Sardegna, presieduta in pectore da Alessandra Todde, non sono formalizzati attraverso un calendario pubblico. Tuttavia, tali incontri non sono solamente informali, ma mirano a stabilire gli accordi necessari in vista della proclamazione degli eletti in Consiglio regionale, prevista tra questo fine settimana e i primi giorni della prossima settimana. Todde ha manifestato l’intenzione di accelerare il processo per trovare un accordo sulla nuova compagine governativa e garantire la sua prontezza per la prima seduta dell’assemblea sarda, durante la quale presenterà la sua squadra di governo.

Secondo quanto trapela, gli incontri si stanno svolgendo in un clima sereno tra le diverse forze politiche, che sono già a conoscenza dei criteri di massima che verranno adottati. Si prevede un’assegnazione di un assessorato ogni tre eletti, con un massimo del 30% dei consiglieri in giunta e un’impronta di “discontinuità” rispetto al passato. Tuttavia, Todde sembra non voler imporre alcuna decisione unilaterale.

Tra le variabili da considerare, si valuta se la carica del presidente del Consiglio regionale, che spetta al primo partito della coalizione (Pd), verrà conteggiata nel numero complessivo dei posti da assegnare. È inoltre da discutere la posizione della consigliera più votata, Desirè Manca del M5s, e le aspettative dei partiti che, pur ottenendo un solo consigliere o nessuno, hanno contribuito al risultato complessivo.

