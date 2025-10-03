Cosa fare nel weekend in Gallura? Ecco alcuni suggerimenti per non mancare alle più interessanti manifestazioni nei paesi della Gallura per il weekend.

“Benvenuto Vermentino”: la nuova edizione a Olbia

Dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 Olbia ospiterà una nuova edizione di “Benvenuto Vermentino”, la manifestazione che celebra il vitigno simbolo della Gallura e della Sardegna, unendo arte, cultura, musica ed enogastronomia in un’unica, ricca esperienza.

Mostra di artigianato sardo a Olbia

Da mercoledì 1 a venerdì 4 ottobre 2025 presso il MUSEO ARCHEOLOGICO di OLBIA. Un’esposizione di opere artistiche di legno, ceramica, tessuto, metallo e pietra prodotte dalla maestria di artigiani sardi la cui espressione richiama il tema del vino e l’identità sarda.

Al via la prima Fiera delle Associazioni di Olbia

“Abitare autenticamente la comunità” è più di un tema: è un invito. Venerdì 3 ottobre, dalle 10:00 alle 17:00, l’Olbia Community Hub ospiterà la prima Fiera delle Associazioni della città, un momento unico pensato per mettere insieme le energie delle realtà associative olbiesi e le persone che animano la nostra comunità.

La Festa Patronale di Santu Francìscu ad Aglientu

Anche quest’anno la comunità di L’Aglientu si prepara a celebrare con gioia e devozione la Festa Patronale di Santu Francìscu, in programma il 3, 4 e 5 ottobre 2025.

Premio Eno-letterario Vermentino: la cerimonia finale a Olbia

Il Premio Nazionale Eno-letterario Vermentino, giunto alla sua nona edizione, in programma il 4 ottobre, sta conquistando il pubblico di tutta Italia con una serie di iniziative che uniscono il fascino della letteratura alla cultura del vino. Il concorso, che racconta l’incontro tra mondo vitivinicolo e narrativa, sta riscuotendo un crescente interesse ben oltre i confini della Sardegna, raggiungendo lettori e appassionati in ogni angolo del Paese.

Ad Aglientu arrivano i Nomadi in concerto

Aglientu si conferma ancora una volta il paese della buona musica: il 4 Ottobre in occasione della Festa Patronale dedicata a San Francesco arrivano: I NOMADI una delle band italiane di maggior successo.

La “Passeggiata in Rosa per la Vita” a Olbia

La sezione di Olbia di Fidapa BPW Italy, insieme alla sezione capofila di Senigallia, organizza la “Passeggiata in Rosa per la Vita”, un appuntamento nazionale per sensibilizzare e sostenere la lotta contro i tumori. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Olbia. Il 5 ottobre a Olbia.

