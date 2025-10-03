Migliaia in piazza a Olbia per Gaza: “Fermiamo il genocidio”

Grande mobilitazione a Olbia allo sciopero nazionale per Gaza.

di Antonio Pauciulo.

Oltre mille persone hanno partecipato questa mattina alla manifestazione cittadina indetta dalla CGIL in occasione dello sciopero generale nazionale. Il corteo, partito da via Nanni, ha attraversato il centro storico fino a piazza del Comune, dove si sono tenuti gli interventi finali.

In piazza famiglie, giovani, anziani e studenti, tutti uniti per denunciare il genocidio in corso a Gaza. La manifestazione si è svolta in modo ordinato e pacifico, con un servizio d’ordine ottimale e la presenza costante di Polizia e Carabinieri. Forte la risposta della città, che ha scelto di non restare in silenzio.

